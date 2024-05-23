На Тернопільщині зростає захворюваність на ГРВІ. За інформацією епідеміологів, переважно хворіють діти шкільного віку та працівники організованих колективів.

ГРВІ діагностували у майже трьох тисяч осіб. Значно зросла кількість госпіталізованих. Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, за останній тиждень кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем зросла на 7,4%; 2947 випадків проти 2745.

«Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 56,7%, це 1670 осіб, школярів – 58,7% від усіх захворілих дітей – 981 особа. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається ріст захворюваності серед дітей на 2,9%, школярів – зниження на 0,5%. Госпіталізовано за звітний тиждень 131 особа, із них 74 дитини. Кількість госпіталізованих збільшилася на 39,4%. За тиждень зареєстровано 2 випадки захворювання на COVID-19, що складає 0,1% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та менше від минулого тижня, 2 випадки проти 3). За останній тиждень в області не зареєстровано летальних випадків від грипу, COVID-19».

Лікарі наголошують: у разі хвороби не самолікуватися, а звертатися до спеціалістів.