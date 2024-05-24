Популярний український співак Віктор Павлік, в якого зупинилося серце та який переніс тяжку операцію, показався у мережі після оперативного втручання.

Молода дружина артиста Катерина Реп’яхова вже розповсюдила перші світлини свого чоловіка та повідомила, що тепер з його здоров’ям все добре. Окрім того, Катерина зауважила, що Павлік досить легко переніс реабілітаційні процедури. Ба більше, артист відразу після переведення з реанімації у звичну палату почувався при здоров’ї, а вже за тиждень після оперативного втручання Віктор взяв гітару до рук. Про це пише видання Хочу.





До речі, Реп’яхова повідомила, що її коханому не розрізали грудну клітку задля того, аби замінити серцевий клапан. Медики лише зробили надріз у зоні серця.

“Хірурги зробили Віктору Франковичу мінідоступ. Таким чином реабілітація буде в рази швидше, вона вже минає… Тобто йому не розрізали повністю грудну клітку, не розводили ребра, а зробили мінінадріз і клапан заводили через судини. І його стан здоров’я дозволив це зробити, тому вчора він вже взяв гітару в руки та співав”, – розповіла Реп’яхова.

Обраниця артиста заявила, що виконавець довго не міг наважитися на оперативне втручання, проте на його рішення вплинув син. Іншими словами, він зробив це для своєї дитини.

“Привіт всім, кохані мої, любі підписники. Катюшо, я тебе так люблю, зайченя, ти собі уявити не можеш, сонечко!”, – звернувся Павлік до дружини та підписників.