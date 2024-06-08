Зміни до бюджету громади на 2024 рік внесли на сесії міської ради сьомого червня. Відповідно до прийнятого рішення дохідну та видаткову частину збільшили майже на п’ять мільйонів гривень.

Це стало можливим за рахунок субвенції з обласного бюджету, субвенції від ОТГ та гранту від ПРООН на проект «Підприємцем бути легко» у сумі 4 мільйони 609 тисяч гривень.

– Також , відповідно до прийнятого рішення, спрямовуємо вільні залишки коштів, які утворилися станом на 1 січня 2024 року у сумі 10 мільйонів, – додала Вікторія Остапчук, заступниця міського голови. – Зокрема, на відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення – 3 мільйони та фінансовому управлінню на програму «Обороноздатність» – 2,7 мільйона. Окрім цього, проводимо перерозподіл бюджетних асигнувань між головними розпорядниками коштів на суму 7,4 мільйона. З них на міську раду спрямовується 805 тисяч: на Програму розвитку малого та середнього підприємництва для закупівлі генераторів – 200 тисяч гривень, на Програму книговидання 255 тисяч. Управлінню соціальної політики – 110 тисяч на облаштування пандусу та вхідної групи, управлінню обліку та комунального майна – 181,5 тисяча, управлінню сім’ї та молодіжної політики 100 тисяч на до фінансування програми «Родини Героїв», фінансовому управлінню у вигляді субвенції з обласного бюджету на виготовлення посвідчень багатодітних матерів на суму 178,5 тисячі гривень, управлінню освіти і науки на капремонт та облаштування території ДНЗ№32 – 1 мільйон 890 тисяч, відділу охорони здоров’я – 1 мільйон 882,5 тисячі: на закупівлю апарату для новонароджених – 992,5 тисячі, на облаштування «Палати героїв» у лікарні №2 – 390 тисяч гривень та у лікарні швидкої допомоги – 500 тисяч. Управлінню ЖКГ спрямовуємо 2 мільйони 200 тисяч на встановлення Стели загиблим у парку імені Тараса Шевченка.

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