У Тернопільському обласному ТЦК прокоментували інформацію щодо мобілізації чоловіка, який хворіє на алкоголізм і нещодавно переніс інсульт.

Нагадаємо, про такий випадок розповіла донька чоловіка Ліка Талабан.

За інформацією жінки, працівники ТЦК затримали батька 8 червня. На ВЛК у Тернополі чоловіка визнали непридатним до військової служби. Незважаючи на це, його знову доправили у ТЦК, а звідти – у військову частину. При цьому рідним не повідомили, де він перебуває, не дають можливості зв’язатися з ним чи передати речі першої необхідності.

Тернополянка зазначила, що батько зловживає алкоголем, має серйозні захворювання, через які ледь може сам себе обслужити, і тричі був визнаний ВЛК непридатним до військової служби. А взимку він переніс інсульт, після якого ледь вижив.

В обласному ТЦК запевняють, що чоловіка мобілізували законно. Більше того, він “добровільно зробив свій вибір”. Також там зазначають, що мобілізований має відмінну від доньки позицію щодо своєї служби в лавах ЗСУ і просив не розглядати її скаргу.

“З цього приводу повідомляємо, що гр. Талабан В.А. був призваний на службу в ЗСУ за мобілізацією згідно чинного законодавства, в добровільному порядку пройшов ВЛК, скарг та претензій не має, про що підтвердив особисто і письмово під час перевірки представниками Військової служби правопорядку.

Талабан В.А. має свідому активну громадську позицію, патріотично налаштований щодо участі чоловіків у протистоянні російській агресії та службі в ЗСУ і самостійно та добровільно зробив свій вибір.

Ми допускаємо розбіжності в поглядах на службу в ЗСУ у Талабана В.А. та його доньки, скаргу якої він просив не розглядати так як вона безпідставна та не відповідає реальній ситуації”, – ідеться у повідомленні Служби звʼязків з громадськістю Тернопільського обласного ТЦК та СП.

На фото: 54-річний Валерій Талабан та його донька Анжеліка. Фото “20 хвилин“.