Черговий скандал довкола ТЦК розгоряється на Тернопільщині. До війська мобілізували старшого чоловіка, котрий зловживає алкоголем, має серйозні захворювання і тричі був визнаний ВЛК непридатним до військової служби. Більше того, рідним навіть не повідомили, де він перебуває, і не дають можливості зв’язатися з ним.

Про кричущий випадок порушення прав людини у соцмережі розповіла донька мобілізованого, журналістка з Тернополя Ліка Талабан.

За інформацією жінки, батька затримали 8 червня працівники ТЦК. Спочатку його повезли в Гусятинський ТЦК, потім – у Чортківський, а згодом відправили на ВЛК у Тернопіль. Там лікарі заявили, щоб чоловіка забирали і не витрачали їхній час, визнавши його непридатним. Незважаючи на це, чоловіка знову доправили у ТЦК.

“Де вже магічним чином всі довідки «підписалися», тож тата чудесним чином «вилікували» і визнали цілком придатним”, – зазначає донька. – Для розуміння: мій батько косоокий, ледве пересувається через численні травми хребта та ребер, алкоголік (пʼє щодня та у великих кількостях) та нещодавно переніс інсульт. Він вже на перший погляд точно не виглядає, як здорова людина, яка нестиме користь на фронті… Забирати його отаким на війну – це дурниця. Щоб що? На забій? На мʼясорубку? Він не здатен по стану здоров’я ні стріляти, ні окопи рити чи картоплю чистити”.

Жінка зазначає, що рідні уже звернулися до правоохоронних органів та у Міноборони. Проте ситуація досі залишається невирішеною. Родичам не дозволили ні побачитися з мобілізованим, ні поспілкуватися з ним телефоном, ані передати речі першої необхідності. За останньою інформацією, яку озвучили їм у ТЦК, чоловіка доправили на полігон.