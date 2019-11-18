Людський череп на городі виявила жителька одного з сіл Лановецького району. Пенсіонерка обробляла землю, коли помітила людські рештки. Про знахідку повідомила на лінію “102”.

На місце “розкопки” виїжджали фахівці. За попередніми даними, череп лежить у землі ще з часів Великої вітчизняної війни. Знахідку передадуть на експертизу. Вже експерти встановлять кому належить череп та скільки років він пролежав у ґрунті.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 115 ККУ, повідомляють у поліції.