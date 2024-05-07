Загинув напередодні Великодня: сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіло захисника Ігоря Войцехівського

Ще одна трагічна звістка з передової. Напередодні Великодня внаслідок ворожого мінометного обстрілу на Харківському напрямку загинув старший вогнеметник вогнеметного взводу, житель Великих Гаїв Ігор Зіновійович Войцехівський, 1985 року народження.

Чоловік поповнив лави Збройних сил України у березні 2023 року і мужньо захищав кожного з нас до останнього свого подиху.

Про важку втрату повідомив голова Великогаївської громади Олег Кохман.

“Від себе особисто та всієї громади висловлюю щирі співчуття дружині Вероніці, донечці Аліні та сину Максиму, матері Ірині, брату Андрію із сім’єю та всім рідним і близьким”, – ідеться у зверненні очільника громади.

Кортеж із тілом загиблого Героя має прибути до рідної домівки сьогодні, 7 травня. Зустріч тіла відбудеться об 11:30 біля сільської ради, звідки піша хода вирушить до храму Пресвятого Серця Христового. О 19-й годині відбудеться панахида. У середу, 8 травня, об 11-й годині розпочнеться чин похорону.

Вічна пам’ять Герою.