Купальний сезон ще не розпочався, а лише за одну добу на водоймах Тернопільщини зареєстровано два випадки загибелі людей.

Так, вчора близько полудня до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що у місті Чортків 28-річний місцевий житель пішов купатися та зник у річці Серет. До пошуку було залучено водолазів ДСНС. Тіло загиблого дістали з води і передали працівникам поліції.

О 17:44 надійшло повідомлення про те, що біля села Ратищі Залозецької громади без ознак життя виявлено 63-річного жителя села Тростянець. Для надання допомоги працівникам поліції було залучено рятувальників.

“Нагадуємо, що у більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, необхідно бути вкрай обачними та відповідальними.

Ваша безпека, перш за все, у ваших руках”, – наголошують рятувальники.