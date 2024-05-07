44-річного жителя Золотоноші, переодягненого в жінку, затримали вранці, 6 травня, прикордонники відділення “Хиж” Мукачівського загону поблизу кордону з Румунією.

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

За даними прикордонників, “озброївшись” паспортом сестри, невибагливим “фешн луком”, макіяжем та перукою чоловік приїхав на Закарпаття, щоб спробувати незаконно перетнути українсько-румунський кордон.

“Маневр з перевдяганням з легкістю викрив наряд, як тільки спритник потрапив у прикордоння. Щоправда чоловік намагався не здаватися, стверджуючи, що він є громадянкою України і навіть надав для перевірки паспорт”, – йдеться у повідомленні.

Стосовно затриманого складено протокол про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу скерували до суду.