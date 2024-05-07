У дачному кооперативі на вулиці Тарнавського в Тернополі виявили труп чоловіка.

Інформацію журналістам видання “20 хвилин” підтвердив речник Нацполіції області Сергій Крета.

— На лінію “102” про знахідку повідомив хлопець. Наші працівники вже на місці. Попередньо з’ясували, що труп чоловіка, який не мав постійного місця проживання. При первинному огляді ознак насильницької смерті не виявили. З’ясовуємо, хто це, скільки років та причину смерті, — каже пан Крета.

У місцевих пабліках повідомляють, що чоловік, ймовірно, пролежав там не один день. Про це свідчить стан тіла.

Зазначимо, що дачний кооператив на Тарнавського давно скандально відомий тим, що там регулярно стаються підпали будиночків. Це пов’язують із планами щодо забудови цієї території.