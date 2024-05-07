“Живим коридором” і на колінах: на Тернопільщині зустріли загиблого захисника. ФОТО

Вчора до рідного дому повернувся ще один Герой – 40-річний захисник Михайло Тахновський. Він загинув 30 квітня поблизу населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області.

Жителі Гусятинської громади “живим коридором” зустріли траурний кортеж із тілом полеглого, на колінах та зі сльозами на очах. У селі Трибухівці відбувся молебень за загиблим військовослужбовцем.

Сьогодні, 7 травня, о 14-й годині у селі Трибухівці розпочнеться чин похорону біля батьківського дому Михайла. Заупокійний молебень відбудеться у місцевій церкві. Пізніше, близько 16-ї години, на центральній площі біля пам’ятника Незалежності у Гусятині відбудеться заупокійна молебень за загиблим Михайлом. Опісля чин поховання продовжиться на кладовищі.

“Просимо прийти та віддати шану Герою!

У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України. Важко усвідомлювати, що знову втрачаємо найкращих.

Вічна Пам’ять полеглому воїну, щирі співчуття родині…”, – ідеться у повідомленні Гусятинська селищна територіальна громада.