На фронті загинув десантник з Тернопільщини Іван Ружило

Четвертого травня, виконуючи бойове завдання, поблизу населеного пункту Терни Донецької області загинув Іван Ружило – уродженець села Милівці Нагірянської громади Чортківського району.

Про це повідомила Чортківська районна військова адміністрація.

Чоловік служив стрільцем-номером обслуги аеромобільного відділення.

“Обірвалося ще одне молоде життя, пішов у вічність новий Герой, залишившись вірним сином українського народу.

Шануємо пам’ять земляків, які мужньо дали свій останній бій ворогу, демонструючи силу духу та незламність”, – ідеться у повідомленні РВА.