Одинадцятого січня правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провели обшуки в одній із будівельних компаній.

Слідчі вилучили всю документацію, аби вивчити її та переконатися, що усі об’єкти, а їх понад десять, зводяться відповідно до будівельно-технічних норм.

Нагадаємо, що ще у липні минулого року до начальника ГУНП в Тернопільській області звернулася місцева мешканка. Жінка просила розібратися в законності будівництва житлового будинку на вулиці Шпитальній через який руйнується приватне житло по сусідству. Сергій Зюбаненко виїжджав за вказаною адресою.

Полковник поліції доручив відповідним службам провести детальне вивчення справи й з’ясувати причини, через які затягується розслідування відкритих раніше кримінальних проваджень.

Тернопільський міськрайонний суд на час проведення досудового розслідування наклав арешт на земельну ділянку, але апеляційний суд його скасував і роботи відновилися.

Законність забудов встановить слідство. Наразі відомо, що більшість земельних ділянок, на яких триває будівництво багатоквартирних будинків, знаходяться у межах історичного ареалу Тернополя й ці роботи порушують Закон України «Про охорону культурної спадщини». Не отримували підприємці й жодних дозволів та погоджень на проведення будівельних та земельних робіт.

Усі факти внесені в ЄРДР відповідно до чотирьох статей кримінального кодексу. Власникам будівельної компанії інкримінують пошкодження об’єктів культурної спадщини, які знаходяться в межах історичного ареалу міста (ст. 298 ККУ), внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей (ст. 366 ККУ), заволодіння грошовими коштами громадян у великих розмірах (ч.4 ст. 190 ККУ), а також порушення правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, що створює загрозу заподіяння майнової шкоди та здоров’ю людей, які проживають на суміжних земельних ділянках (ст. 275 ККУ).

Триває досудове розслідування.