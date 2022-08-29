Тернопіль оплакує ще одного свого захисника.
У Донецькій області, виконуючи військовий обов’язок, загинув Ігор Рожук. 1 серпня чоловікові виповнилося 37 років.
Читайте також: Народжений у День Незалежності: на фронті загинув боєць з Тернопільщини
Сумну звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
“Захищаючи Україну від російських окупантів на Донеччині загинув тернополянин Рожук Ігор Теодозійович (01.08.1985 р. н). Співчуваємо рідним! Вічна пам’ять Герою!”, – написав очільник міста.
Читайте також: Залужний розповів, скільки українських захисників загинуло у війні з російськими окупантами