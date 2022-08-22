На війні вже загинули близько 9 тисяч героїв, а захисники на фронті перебувають у постійному пеклі.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час виступу на ветеранському форумі “Захисники. Перекличка. Там де ми, там Україна”, який транслювався наживо в ефірі інформаційного марафону “Uaразом”, повідомляє Укрінформ.

“У війні беруть участь не тільки військовослужбовці й не тільки ті, хто взяли до рук зброю. Наші маленькі діточки, які зовсім ні в чому не винні, окрім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час, вони дійсно нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту, і захисту як отам біля Соледара, біля Бахмута, біля Великої Новосілки, так і тут, бо їхній батько пішов на фронті, можливо, входить до числа тих майже 9 тисяч героїв, які загинули”, – сказав Залужний.

Однак він не уточнив, чи цифра стосується лише військовослужбовців ЗСУ чи також інших формувань, і який період вона охоплює.

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Водночас Залужний підкреслив, що українські захисники, які зараз обороняють країну на фронті від російських загарбників, перебувають у постійному пеклі й відпочити можуть лише у час зміни місця виконання бойових завдань.

“Ми, військовослужбовці ЗСУ та ті, які належать до Сил оборони, які щоденно, кожну хвилину відчувають запах смерті поруч. Цей запах неможливо сплутати ні з чим, він постійно поруч, присмак крові, який не зникає, навіть якщо намагатися його заглушити чимось іншим, він не зникає. Це присмак гірких сліз — він не зникає, і це постійне на сьогодні пекло. І єдиний відпочинок на сьогодні, – це зміна одного пекла на інше, і в цей період між змінами двох локацій виконання бойових завдань і є відпочинок. І ці люди, дай Боже, скоро повернуться, звісно, з перемогою”, – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

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Водночас він додав, що участь у цій війні беруть жінки, які як дружини або матері військовослужбовців опиняються під завалами власних будинків, у які влучили російські снаряди.

Як повідомлялося, Збройні сили України з 24 лютого по 22 серпня ліквідували близько 45 тисяч 400 російських загарбників, що на 200 більше у порівнянні з попередньою добою.

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