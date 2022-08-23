Війна забрала життя ще одного бійця з Тернопільщини. Захищаючи рідну землю на фронті загинув Зіновій Зажерей.

Життя Героя обірвалося ще 15 серпня, проте відомо про це стало лише вчора – за два дні до дня народження воїна, який припадає на День Незалежності України.

Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці Лановецької міської ради.

“Лановецька громада у скорботі

Із сумом повідомляємо про загибель мешканця с. Вербовець солдата Зажерея Зіновія Олександровича.

Народжений у День Незалежності 1986 року, він назавжди присяг на вірність Україні та своєму народу.

Однак внаслідок артилерійського обстрілу стрілець-санітар Зіновій Зажерей загинув поблизу с. Павлівка, що на Донеччині, 15 серпня.

У військовослужбовця залишилися батько, троє молодших сестри, дружина та маленька донечка.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Схиляємо голови перед героїзмом та відвагою солдата.

Вічна пам’ять Герою!”.