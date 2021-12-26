Негода натворила лиха на дорогах області. Через ожеледицю та снігові замети у Кременці швидка допомога не могла самостійно дістатися виклику. На допомогу медикам прибули рятувальники.

Як повідомив речник ДСНС області Сергій Данілін, черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини надали допомогу кареті екстреної медичної допомоги в доставці лікаря до місця виклику та госпіталізації хворого. Окрім цього, у Тернополі рятувальники допомагали ліквідовувати наслідки ДТП.

“У Тернополі на проспекті Злуки відбулось зіткнення автомобілів «Chrysler», «Dacia Logan» та «Renault Logan». Внаслідок ДТП відбулося блокування дверей автомобіля «Renault Logan». Водій, громадянин 1975 року народження не міг самостійно вибратися з транспортного засобу.

Рятувальним відділенням аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення деблоковано потерпілого та передано працівникам ЕМД. Після огляду медиками водій від госпіталізації відмовився”.

Синоптики попереджають: на Тернопільщині далі спостерігатимуться складні погодні умовами. Через перепади температурних показників на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Це може сприяти небезпечним ситуаціям на автошляхах.