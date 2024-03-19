Негода ускладнила проїзд на автошляхах Тернопільщини.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, дороги краю розчищає 30 одиниць спецтехніки підрядних організацій, а це – снігоприбиральні спецмашини та навантажувачі.

Насамперед обслуговують стратегічні автошляхи та маршрути з високою інтенсивністю руху. За прогнозом синоптиків, опади можуть тривати протягом доби. Відтак водіїв просять бути обережними.

«З ночі на державних дорогах області працює 30 одиниць спецтехніки. Інтенсивні опади у вигляді мокрого снігу у поєднанні з морозом повернулися на Тернопільщину близько 6 години ранку. Щоб забезпечити проїзд, на автошляхи державного значення виїхала спецтехніка підрядних організацій. До очищення доріг області залучено 30 одиниць техніки».

За попередніми прогнозами синоптиків, опади у вигляді снігу і дощу збережуться і наступної доби. Через ожеледицю у краї оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий.