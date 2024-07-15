Під час вчорашньої негоди на дороги Тернопільщини впало чотири десятки дерев. ФОТО

На дорогах Тернопільщини ліквідували наслідки негоди, яка вирувала на напередодні.

Підрядні організації Служби відновлення сьогодні прибрали близько 40 дерев, які пориви вітру повалили на державні автошляхи. Продовжується прибирання гілля, каміння та сміття, нанесеного на проїжджу частину під час грози.

“Дякуємо громадянам та поліції за допомогу в організації прибирання перешкод з доріг та відновлення повноцінного руху транспорту, – звертаються у Службі відновлення. – Просимо учасників дорожнього руху дбати про власну безпеку. Зважайте на погодні явища, не залишайте транспортні засоби поблизу зелених насаджень чи біл-бордів”.