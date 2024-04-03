За останню добу пориви вітру призвели до падіння дерев та гілля на проїжджу частину автошляхів державного значення.

Служба відновлення у співпраці з поліцією та громадянами оперативно організувала прибирання перешкод з доріг та відновила повноцінний рух транспорту. Загалом прибрали три десятки дерев.

Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

“За прогнозом синоптиків, 3 квітня в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях спостерігатимуться пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат – 25 м/с (І рiвень небезпечності, жовтий)”, – інформують дорожники.