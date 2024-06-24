У Тернополі на вулиці Руській проведуть видалення деяких сухостійних каштанів.

Про це повідомили у міській раді.

“Комісією з оцінки стану та вартості дерев підготовлено дозвільні документи на видалення 24 сухостійних каштанів на вулиці Руській. Проведення робіт з їх видалення буде проводитись 25 червня спеціалізованою організацією. Згодом на місці видалених дерев висадять нові саджанці”, – повідомляють у мерії.

У міськраді зазначили, що під час щорічних обстежень зелених насаджень були виявлені аварійні дерева, які становлять загрозу для мешканців та інфраструктури міста. В основному це дерева, які перебувають у пошкодженому стані через стихійні явища або мають значні ознаки старіння. Особливо сильно уражені дерева в центральній частині міста, на дамбі Тернопільського ставу та вулиці Руській, де значна кількість каштанів постраждала від шкідника – каштанової молі.

У рамках заходів з озеленення, організованих громадою для відновлення екологічного балансу, на місцях видалених сухостійних дерев вже висаджено близько 50 саджанців катальпи бігнонієвидної. Ці роботи проводяться в рамках акції «Екологічне відродження вулиць міста», спрямованої на формування високодекоративних та стійких до несприятливих умов дерев.

“Закликаємо мешканців з розумінням поставитись до цих заходів, які є важливою частиною збереження та відновлення зелених насаджень міста, забезпечення безпеки і комфорту всіх жителів Тернополя”, – звертається влада міста.