Загибель дітей, це біда не конкретної родини – це трагедія усього цивілізованого світу.

Сьогодні, 4 червня у Тернополі вшанували пам’ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. На знак пам’яті та скорботи на деревах на набережній ставу розвісили сотні дзвоників, які символізують голоси маленьких українців, життя котрих забрала війна.

Всеукраїнська акція “Голоси дітей” започаткована першою леді, аби вкотре показати світові, що рашисти жорстоко забирають життя маленьких українців, повідомили в обласній військовій адміністрації.

“Ворог руйнує школи і пологові будинки. Чи думав хтось, що в XXI столітті українським дітям потрібно буде боротися за виживання? Вони вбивають наших дітей у день, коли світ говорить про захист і права дитини – це нелюдська жорстокість. Ці діти вже ніколи не підуть до школи, для них не пролунає останній дзвоник, вони вже не стануть дорослими, – зазначив очільник ОВА Володимир Труш. – Воєнні злочини не мають терміну давності. Увесь світ відчуває наш біль і трагедію. Помстимося за кожне вбивство, втрачене дитинство, розбиту мрію”.

“У цей скорботний день біля Тернопільського ставу ми чуємо не просто звук дзвіночків – це голоси невинно вбитих українських дітей від російських ракет. Ці янголята більше ніколи не засміються, не обнімуть своїх батьків, не візьмуть за ручку та не покажуть, як сильно вони вміють любити. Ми ніколи не забудемо та не пробачимо. Окупанти неодмінно понесуть покарання за всі свої дії. Світла пам’ять усім діткам! Нехай Бог окрилює їхні душі”, – ідеться у зверненні міського голови Тернополя Сергія Надала.