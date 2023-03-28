Аромапалички допоможуть створити приємну атмосферу вдома чи в офісі. Завдяки величезному вибору ароматів, можна знайти ароматичні палички для ароматизації приміщення, релаксації,медитативних практик та роботи з навколишнім простором. Для кожної з цих цілей можна замовити аромапалички в eleven:eleven – магазині з найбільшим вибором ароматичної продукції.
Різновиди аромапаличок
Існує кілька типів ароматичних паличок, які відрізняються складом та ароматом:
- Індійські – це один з найпопулярніших видів. Вони виготовлені на основі, яка змішується з різними травами, спеціями та маслами. Індійські палички зазвичай мають інтенсивний та стійкий аромат, який може залишатися в повітрі на кілька годин.
- Японські. Їх виробляють з високоякісної деревини, натуральних масел, подрібнених духмяних трав та квітів. Вони мають ніжніший та м’якший запах. Зазвичай в такому ароматі домінує одна певна нотка. Японські пахощі не такі стійкі, як індійські.
- Тибетські. Це найбільш екзотичний різновид. Їх виробляють із суміші різних трав і спецій, які вирощують тільки в Тибеті. Тибетські палички мають унікальний аромат і вважаються дуже потужним інструментом для очищення простору.
Які властивості мають?
Аромапалочки по-різному діють на людину та на навколишній простір. Їх властивості залежать від складу.
Використовувати їх можна для таких цілей:
- Очищення енергетичного поля. Сандалове дерево, ладан, пачулі та цитрусові використовуються для очищення простору від негативної енергії та деструктивних програм. Їх можна використовувати для очищення житла або робочої області.
- Поліпшення концентрації. Розмарин, базилік та лаванда допомагають поліпшити концентрацію уваги та ефективність роботи. Розмістіть палички в робочій зоні, щоб вони могли допомогти вам у вашій роботі.
- Зміцнення імунітету. Евкаліпт, чайне дерево, цитрусові мають противірусні та антибактеріальні властивості. Вони допомагають зміцнити імунну систему та запобігають застудним хворобам.
- Створення романтичної атмосфери. Аромати троянди, жасмину, лаванди, неролі чудово налаштовують на романтичний лад. Ароматичні палички з такими запахами можна розмістити в спальні або у вітальні.
Якщо ви тільки починаєте знайомитись з ароматичними паличками, краще вибирати японські пахощі. Завдяки ненав’язливому аромату вони допоможуть краще збагнути, які запахи вам подобаються найбільше.