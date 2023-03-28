Аромапалички допоможуть створити приємну атмосферу вдома чи в офісі. Завдяки величезному вибору ароматів, можна знайти ароматичні палички для ароматизації приміщення, релаксації,медитативних практик та роботи з навколишнім простором. Для кожної з цих цілей можна замовити аромапалички в eleven:eleven – магазині з найбільшим вибором ароматичної продукції.

Різновиди аромапаличок

Існує кілька типів ароматичних паличок, які відрізняються складом та ароматом:

Індійські – це один з найпопулярніших видів. Вони виготовлені на основі, яка змішується з різними травами, спеціями та маслами. Індійські палички зазвичай мають інтенсивний та стійкий аромат, який може залишатися в повітрі на кілька годин.

– це один з найпопулярніших видів. Вони виготовлені на основі, яка змішується з різними травами, спеціями та маслами. Індійські палички зазвичай мають інтенсивний та стійкий аромат, який може залишатися в повітрі на кілька годин. Японські . Їх виробляють з високоякісної деревини, натуральних масел, подрібнених духмяних трав та квітів. Вони мають ніжніший та м’якший запах. Зазвичай в такому ароматі домінує одна певна нотка. Японські пахощі не такі стійкі, як індійські.

. Їх виробляють з високоякісної деревини, натуральних масел, подрібнених духмяних трав та квітів. Вони мають ніжніший та м’якший запах. Зазвичай в такому ароматі домінує одна певна нотка. Японські пахощі не такі стійкі, як індійські. Тибетські. Це найбільш екзотичний різновид. Їх виробляють із суміші різних трав і спецій, які вирощують тільки в Тибеті. Тибетські палички мають унікальний аромат і вважаються дуже потужним інструментом для очищення простору.

Які властивості мають?

Аромапалочки по-різному діють на людину та на навколишній простір. Їх властивості залежать від складу.

Використовувати їх можна для таких цілей:

Очищення енергетичного поля. Сандалове дерево, ладан, пачулі та цитрусові використовуються для очищення простору від негативної енергії та деструктивних програм. Їх можна використовувати для очищення житла або робочої області.

Поліпшення концентрації. Розмарин, базилік та лаванда допомагають поліпшити концентрацію уваги та ефективність роботи. Розмістіть палички в робочій зоні, щоб вони могли допомогти вам у вашій роботі.

Зміцнення імунітету. Евкаліпт, чайне дерево, цитрусові мають противірусні та антибактеріальні властивості. Вони допомагають зміцнити імунну систему та запобігають застудним хворобам.

Створення романтичної атмосфери. Аромати троянди, жасмину, лаванди, неролі чудово налаштовують на романтичний лад. Ароматичні палички з такими запахами можна розмістити в спальні або у вітальні.

Якщо ви тільки починаєте знайомитись з ароматичними паличками, краще вибирати японські пахощі. Завдяки ненав’язливому аромату вони допоможуть краще збагнути, які запахи вам подобаються найбільше.