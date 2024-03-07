Загиблому Захиснику з Тернопільщини Василю Мармусу просять присвоїти звання Героя України посмертно.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Президента.

З проханням підтримати петицію звертається Чортківська міська рада.

“Перейдіть за посиланням та проголосуйте за те, щоб Президент присвоїв звання Героя України (посмертно) чортків’янину Мармусу Василю!”, – просять у міській раді.

Щоб підтримати петицію, необхідно перейти за посиланням – https://petition.president.gov.ua/petition/220094, авторизуватись та натиснути “Підписати”.

Петиція до Президента України зареєстрована 5 березня. Потрібно зібрати 25 тисяч голосів, щоб петиція потрапила на розгляд до Президента.

Нагадаємо, Василь Мармус загинув у вересні 2022 року в ході визволення Харківщини. Батько Захисника – відомий громадсько-політичний діяч, учасник національно-визвольних змагань, лідер легендарної “Росохацької групи”, яка в ніч на 22 січня 1973 року вивісила у Чорткові українські прапори. За це його засудили до 6 років позбавленні волі у колонії суворого режиму з наступним засланням на 5 років.

До слова, на війні також загинув Володимир Вітів – син ще одного учасника “Росохацької групи” Петра Вітіва.

Вічна і світла пам’ять нашим Героям!