Загиблому Захиснику з Тернопільщини Василю Мармусу просять присвоїти звання Героя України посмертно.
Відповідну петицію зареєстрували на сайті Президента.
З проханням підтримати петицію звертається Чортківська міська рада.
“Перейдіть за посиланням та проголосуйте за те, щоб Президент присвоїв звання Героя України (посмертно) чортків’янину Мармусу Василю!”, – просять у міській раді.
Щоб підтримати петицію, необхідно перейти за посиланням – https://petition.president.gov.ua/petition/220094, авторизуватись та натиснути “Підписати”.
Петиція до Президента України зареєстрована 5 березня. Потрібно зібрати 25 тисяч голосів, щоб петиція потрапила на розгляд до Президента.
Нагадаємо, Василь Мармус загинув у вересні 2022 року в ході визволення Харківщини. Батько Захисника – відомий громадсько-політичний діяч, учасник національно-визвольних змагань, лідер легендарної “Росохацької групи”, яка в ніч на 22 січня 1973 року вивісила у Чорткові українські прапори. За це його засудили до 6 років позбавленні волі у колонії суворого режиму з наступним засланням на 5 років.
До слова, на війні також загинув Володимир Вітів – син ще одного учасника “Росохацької групи” Петра Вітіва.
Вічна і світла пам’ять нашим Героям!