Дорожньо-транспортна пригода трапилася 23 січня близько 7.30 на вулиці Руській.

За попередніми даними, водій автомобіля марки «Mercedes-Benz Sprinter» під’їхав до одного із громадських закладів, аби розвантажити товар. Рухаючись заднім ходом, керманич не помітив жінку, яка стояла на тротуарі та наїхав на неї.

Потерпілу, 65-річну жительку Тернополя, з травмою ноги шпиталізували до лікарні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Поліцейські встановлюють обставини події.