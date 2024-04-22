Дві дорожньо-транспортних пригоди трапилося на дорогах Тернопільської області в суботу, 20 квітня. Один чоловік загинув, а двоє з тілесними ушкодженнями потрапили до лікарні.

Близько 14:15 в селищі Золотий Потік Чортківського району не розминулося два автомобілі. За попередньою інформацією, водійка “Hyundai Accent” не врахувала ситуації на дорозі й, здійснюючи обгін, допустила зіткнення з попутним авто марки “Opel Astra”.

У результаті цього кермувальницю з “Hyundai” госпіталізували до травматологічного відділення. У обох водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Про автопригоду із травмованими на центральній дорозі в селі Зарубинці на лінію “102” о 21:10 повідомив очевидець. На місце пригоди виїжджала поліція та бригада екстреної медичної допомоги. У ході перевірки з’ясувалося, що чоловік 1979 року народження, керуючи мотоциклом «Yamaha», не впорався з керуванням, з’їхав із дороги та врізався в електроопору. Він від отриманих травм помер на місці аварії, а 15-річну пасажирку доправили до лікарні.

По обох автопригодах триває слідство.