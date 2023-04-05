У патрульній поліції пояснили, як правильно проїжджати одне з перехресть у Тернополі

Патрульна поліція Тернополя оприлюднила роз’яснення щодо правильного переїзду перехрестя вулиць Соломії Крушельницької та Юліана Опільського.

“Відповідно до п. 16.8 ПДР України, якщо перед світлофором на виїзді з перехрестя відсутня дорожня розмітка 1.12 (стоп-лінія) або дорожній знак “Місце зупинки”, то водій транспортного засобу, що в’їхав на перехрестя на сигнал світлофора, що дозволяє рух, повинен виїхати з перехрестя незалежно від сигналу цього світлофора, а за наявності такої розмітки або знака 5.62 — керуватися сигналами кожного виїзного світло­фора”, – зазначають у поліції.

Водії, які рухаються вулицею Соломії Крушельницької та здійснюють поворот ліворуч на вулицю Юліана Опільського повинні:

завчасно ввімкнути світловий покажчик повороту;

здійснити поворот ліворуч;

надавши перевагу в русі транспортним засобам, які рухаються вулицею Соломії Крушельницької у напрямку вулиці Білецької, здійснити рух прямо на вулицю Юліана Опільського

“Наголошуємо! На водіїв, які вже здійснили поворот ліворуч з вулиці Соломії Крушельницької та перебувають на перехресті, не поширюються сигнали світлофора. Навіть попри ввімкнений заборонений червоний сигнал світлофора, водії мають здійснювати рух прямо”, – зауважують патрульні.