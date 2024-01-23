На Тернопільщині вихідними через переохолодження госпіталізували трьох людей. Потерпілих виявили місцеві жителі.

Випадки госпіталізації через переохолодження трапилися у Чорткові та Монастириськах, – розповів речник ДСНС області Сергій Данілін. Наразі потерпілі перебувають у лікувальних закладах.

«У Монастириську міську лікарню з діагнозом «загальне переохолодження організму» госпіталізовано жителя села Велеснів Монастириської громади. Потерпілого виявлено місцевим населенням на вулиці села. У Монастириську міську лікарню з діагнозом «загальне переохолодження організму» госпіталізовано жительку с. Лядське Чортківського району. Потерпілу виявлено місцевими у власному житловому будинку. Також до Чортківської лікарні госпіталізували жителя м. Чортків, якого виявили місцеві на території власного домогосподарства».

Фахівці наголошують: аби не допустити переохолодження, потрібно обмежити час перебування надворі в холодну, сиру або вітряну погоду. Фізичні вправи можуть допомогти зігрітися. Одягатися треба за принципом багатошаровості. Необхідно відмовитися від алкоголю, якщо плануєте бути на вулиці в холодну погоду. Варто вживати добре збалансовану їжу й пам’ятати про водний баланс.