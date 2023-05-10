Чемпіонат України з кікбоксингу ІСКА серед дорослих, юніорів, юнаків старшого та молодшого віку і дітей старшого віку пройшов у Львові.

У ньому взяли участь більше 500 спортсменів із 19 областей України та Києва. Збірну команду Тернопільської області представляли 19 кікбоксерів із відділення кікбоксингу «Тернопільської обласної ДЮСШ з літніх видів спорту» та спортклубу «Тернопіль».

Як повідомили в управління молоді спорту ат іміджевих проектів ТОВА, наші спортсмени виграли 23 медалі: 10 золотих, 6 срібних та 7 бронзових. Чемпіонами та призерами змагань стали: Вікторія Панфілова, Давид Ткач, Назар Воробець, Олександр Мітюрьов, Роман Воробець, які займаються у «ТОДЮСШ з літніх видів спорту». А також Каріна Омарова, Олександр Молдован, Костянтин Горобівський, Каріна Нетичук, Владислав Ордеха, Владислав Рудакевич, Михайло Цимбалюк, Сергій Чамбул, Станіслав Гапоненко із спортклуб «Тернопіль».

Готували спортсменів до змагань тренери-викладачі Сергій Колесник та Ігор Кріль. За результатами чемпіонату сформують збірну команду України для участі у Чемпіонаті світу 2023. Ці змагання відбудуться жовтні в Мюнхені.