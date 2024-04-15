Символічний перший удар у матчі тернопільської “Ниви” виконав боєць ЗСУ. ФОТО

Тернополянин солдат Богдан Вівсяний з початку повномасштабного вторгнення повернувся в Україну із закордону і відразу вступив в лави ЗСУ. У складі 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша вирушив на передову долати ворога.

Двічі отримував поранення, двічі повертався на службу для захисту Батьківщини. Нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ “Срібний хрест”, відзнакою – медаллю “За поранення”. Зараз, у зв’язку із станом здоров’я, Богдан служить в Тернопільському ОТЦК та СП.

Богдан любить футбол і здавна вболіває за ФК “Нива” Тернопіль. У суботу, 13 квітня, він виконав символічний перший удар у матчі “Нива” Тернопіль – ФК “Чернігів” / FC Chernigiv.

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю Тернопільського ОТЦК та СП.

“Дякуємо командам за надану можливість.

Все буде Україна! Разом до перемоги! Слава Україні!”, – зазначили у ТЦК.