Президент Володимир Зеленський підписав указ із рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони України до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнити всіх обласних військкомів.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на Офіс президента.

РНБО рекомендувала Залужному ухвалити рішення щодо керівників обласних ТЦК та СП, «припинивши практику їхніх ротацій».

Раніше Командування Сухопутних військ ЗСУ в коментарі пояснило, що «звільнення» військкомів на практиці означає, що їх виводять у розпорядження, тобто на них чекає служба в інших підрозділах, зокрема в бойових бригадах.

Призначати нових обласних військкомів радять за рекомендаціями командувачів оперативно-тактичних угруповань та оперативно-стратегічних угруповань військ з-поміж осіб офіцерського складу, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, за умови проходження ними перевірки Службою безпеки України.

Офісу генпрокурора, НАЗК та ДБР дали місяць, щоб вжити додаткових заходів з протидії корупції та іншим правопорушенням у військкоматах.

Перевірка військкомів

В Україні ще триває перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Вона розпочалася після викриття незаконного збагачення колишнього керівника Одеського регіонального центру комплектування Євгена Борисова.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції розповіли, що вони застосовують «ризикоорієнтований підхід» і дивляться насамперед на регіони, які, на думку агентства, мають найбільші ризики.

Президент Володимир Зеленський заявив, що попередні результати перевірки очільників територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки — «невтішні». Щодо посадовців військкоматів відкрили вже 112 кримінальних проваджень, а також вручили 33 підозри військкомам обласних, міських та районних ТЦК, працівникам військово-лікарської комісії та іншим посадовцям.