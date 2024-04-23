На заході України мобілізований помер дорогою до навчального центру

У Закарпатській області дорогою в навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний напад і він помер.

Про це повідомили у Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, передає Громадське.

Там зазначають, що офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу військовозобов’язаному, у якого стався напад, та викликав «швидку допомогу». Однак медики не встигли.

Наразі обласний військкомат призначив службову перевірку за цим фактом.

«Командування Закарпатського ОТЦК та СП висловлює співчуття рідним та близьким померлого», — зазначили там.