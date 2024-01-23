Міністерство закордонних справ Великої Британії дало пораду своїм громадянам, які мають бажання відвідати Україну. Вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії у дипломатичному відомстві назвали “безпечні” області.

На сайті британського уряду змінилися рекомендації для подорожувальників. Досі відомство за жодних обставин не рекомендувало їздити до України. Оновлення на сайті британського відомства з’явилися 22 січня, повідомляє Експрес.

МЗС Великої Британії “рекомендує уникати будь-яких поїздок, окрім обов’язкових, до західних регіонів (областей) Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької, а також продовжує рекомендувати уникати всіх поїздок до решти України”.

Повідомляється, що Управління закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку (FCDO) надає поради щодо ризиків подорожей, щоб допомогти громадянам Великобританії приймати зважені рішення.

“Існує постійний ризик заподіяння шкоди британським громадянам через російські атаки по всій Україні, в тому числі від ракет і безпілотників, які вражають ненавмисні цілі, або від падіння уламків. Хоча це частіше трапляється там, де FCDO радить уникати будь-яких подорожей, вони також можуть траплятися в західних регіонах, де рекомендації FCDO забороняють будь-які поїздки, крім важливих. У разі атак дотримуйтесь порад місцевої влади, зокрема реагуйте на сирени повітряної тривоги.

Ситуація в Україні може швидко змінитися. Місцеві правила та заходи можуть змінюватися за короткий термін або без повідомлення. FCDO не може підтвердити, що вся інформація відображає останню ситуацію в Україні”, — повідомили британському відомстві.

Британське МЗС дало поради своїм громадянам, які вже перебувають в Україні: