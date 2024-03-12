Двох туристів з Тернопільщини розшукали рятувальники у засніжених Карпатах.

11 березня гірські рятувальники розшукали в горах двох туристів, котрі заблукали під час руху Чорногірським хребтом по “червоному маршруту” між горами Ребра та Бребенескул Верховинського району.

Жителі Тернопільської області звернулися за допомогою до рятувальників, оскільки через ускладнення погодних умов (дощ, туман, обмежена видимість), втратили орієнтир на місцевості та заблукали.

На щастя, зв’язок з туристами частково підтримувався та було встановлено їх координати місця знаходження.

Гірські рятувальники Верховинщини розшукали двох туристів – 1997 і 2000 років народження – та супроводили до рятувального поста, де туристи зігрілися та відпочили, після чого самостійно продовжили рух.

“Походи в гори дуже часто є небезпечні, тому рятувальники вкотре закликають туристів не ризикувати своїм життям та здоров’ям та обов’язково слідкувати за штормовими попередженнями”, – наголошують рятувальники.