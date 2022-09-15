Фермерське господарство «ГАДЗ» стало спонсором та взяло участь у 26 традиційному пробігу «Тернопільська Озеряна», який провели на підтримку Збройних Сил України.

Учасники спортивного заходу мали змогу насолодитись яблучними чипсами господарства, які додають енергію та відновлюють сили.

– Ми не вперше виступаємо спонсорами та організаторами спортивних подій нашого регіону. Навіщо ми це робимо? В цей складний період як ніколи потрібно об’єднуватись, допомагати один одному, допомагати Україні! Насамперед через усвідомлення того, що таким чином допомагаємо позитивним змінам у суспільстві, популяризуємо спорт, заохочуємо більшу кількість людей брати участь у спортивних заходах і пишаємось кожним, хто кинув собі виклик і добіг до фінішу! – зазначили у фермерському господарстві «ГАДЗ».

До слова, 11 вересня на набережній Тернопільського ставу відбулась «Тернопільська Озеряна – 2022». Долучилися до XXVІ легкоатлетичних змагань, які проводяться з 1997 року, 250 людей.