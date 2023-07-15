Дитячий біговий табір Івано-Франківська Gutsul Running Club завершився на вітамінній ноті завдяки генеральному партнеру – фермерському господарству «ГАДЗ».

Компанія надала дітворі найсвіжіші яблука, натуральні соки та яблучні чипси.

– Яблуко справедливо вважають одним із найкращих плодів для дитини. У ньому ідеально поєднуються вітаміни, органічні кислоти, корисні речовини, натуральний цукор. Користь яблук неможливо переоцінити. Достатньо з’їдати одне яблуко на день, щоб зарядити дитячий організм та забезпечити природний захист від бактерій та вірусів. Фрукт виконує функцію натурального сорбенту: виводить з організму шкідливі речовини, в тому числі токсини, очищає кров і лімфу, покращує роботу нирок, печінки і кишечника, поглинає холестерин. Й повинен бути на вашому столі круглорічно! – зазначають у біговому клубі.

До слова, господарство «ГАДЗ» упродовж десяти років займається вирощуванням та заготівлею фруктів.