Жахлива аварія біля Тернополя. Відомі деталі. ВІДЕО

05/03/2019 Розмір тексту:

Смертельна аварія під Тернополем. Трагедія сталася 2 березня біля автозаправної станції у Смиківцях, Тернопільського району. Там зіткнулись “Опель” і “БМВ”.

Внаслідок удару 48-річний пасажир “Опеля” помер дорогою до лікарні – в кареті швидкої допомоги, повідмляє TV-4. Водія “Опеля” також госпіталізували. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс, множинні травми обличчя та голови. Ще одного пасажира після огляду лікарів відпустили за місцем проживання. В обох кермувальників взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.