Зміни до міської програми «Доступне житло на 2021 – 2024 роки» внесли депутати під час тридцятої сесії міськради 21 серпня.

Її фінансування збільшили на 20 мільйонів гривень. Таку суму коштів заклали для компенсації за придбане житло військовослужбовцям-тернополянам.

– Зміни до програми вносимо для того, щоб забезпечити виплату грошової компенсації для придбання житла військовослужбовцям військових частин, які зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади та здійснюють сплату податків до бюджету громади, – пояснила Тетяна Басюрська, начальниця відділу квартирного обліку та нерухомості. – Збільшуємо витрати з міського бюджету на виконання програми на 20 мільйонів гривень: 10 мільйонів на 2023 рік і 10 – на 2024 рік. Відбір учасників програми буде здійснюватися, враховуючи звернення командирів військових частин та відповідно до порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям за належні до отримання житлові приміщення і після затвердження рішення виконавчого комітету.

Ольга Трач