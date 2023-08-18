Відбулися матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи і Ліги конференцій.

Київське “Динамо” трішки скрасило наші не дуже веселі футбольні реалії: здобуло вольову перемогу в Бухаресті у протистоянні з грецьким “Арісом” в 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій – 2:1. Динамівці, поступившись 0:1 тиждень тому в Греції, й цього разу виглядали не краще за суперників (навіть коли ті залишилися в меншості). Однак завдяки, в першу чергу, голкіперу Бущану, який декілька разів по-справжньому виручив партнерів, а також власній наполегливості (рятівний другий гол Караваєв забив на 85 хв.) зуміли досягти бажаного рахунку, а потім – перемогти в серії пенальті. Вельми суперечливе враження від гри підопічних М.Луческу відобразилося і в коментарях: від “Динамо” молодці, проявили характер. Порадувало, що в старті 11 українців. Бущан відіграв чудово…” – до “Ганьбище…. Ледь дотиснули другосортних греків. Що буде, якщо суперник класом вище дістанеться, я не уявляю“. Суперник киянам у Q 4 справді буде вищим за класом: вони зіграють з турецьким “Бешикташем”. Перший поєдинок кияни проведуть на умовно домашній арені у Бухаресті.

“Дніпро-1” продовжує рух “вгору сходами, що ведуть донизу”: після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів не зміг втриматися і в Лізі Європи. Поступившись за сумою двох матчів празькій “Славії” (0:3,1:1), клуб з Дніпра, за яким, доводилося чути, маячить постать одіозного І.Коломойського (того самого, котрий, як кажуть, довів “до ручки” колишній “Дніпро”), продовжить виступи у 4-му раунді Ліги конференцій. Суперником дніпрян буде “Спартак” Трнава (Словаччина). А “Славія” тим часом зустрінеться з нашою “Зорею” в 4-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Ось такі дивацтва кваліфікації єврокубків: віце-чемпіон України “Дніпро-1”, який почав було полювати за журавлем у Лізі чемпіонів, може залишитися й без синиці у вигляді Ліги конференцій. А “Зоря”, бронзовий призер, принаймні в ній гарантовано виступатиме.

Матчі Q4 Ліги Європи і Ліги конференцій пройдуть 24 та 31 серпня.