Сьогодні і завтра на деяких вулицях Тернополя змінять маршрути руху громадського транспорту

2 та 3 травня буде змінено рух громадського транспорту у напрямку від перехрестя вулиць Андрія Сахарова – Романа Купчинського.

Про це повідомляють у міській раді.

“У зв’язку з технологічними особливостями ремонту дорожнього покриття на вул. Андрія Сахарова та перекриттям руху даною вулицею в районі міської поліклініки №2, 2 та 3 травня буде змінено рух громадського транспорту”, – ідеться у повідомленні.

Тролейбус №9 курсуватиме вул. Романа Купчинського, без з’їзду на вул. Андрія Сахарова.

Автобуси №12 та №21 проходитимуть вул. Сергія Корольова, Андрія Сахарова до обласної дитячої лікарні, де здійснюватимуть розворот і рухатимуться з зворотному напрямку вулицями Андрія Сахарова, Сергія Корольова, Романа Купчинського та далі по маршруту.