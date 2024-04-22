До “других дач” знову курсують автобуси

З 20 квітня у Тернополі відновлені автобусні перевезення до дачних кооперативів «Промінь», «Галичанка» та інші, розташовані на Львівському шосе («Другі дачі»).

До 2 травня рейси до дачних товариств виконуватимуться двічі на тиждень, у середу та суботу, повідомляють у міській раді.

Відправки здійснюватимуть за таким графіком:

від зупинки «вул Львівська»: 07:40 і 17:40;

від дачних товариств: 08:00 і 18:00.

З 08.05.2024 – кількість рейсів буде збільшено.

Скористуватись пільговим проїздом в даному автобусі можна шляхом пред’явлення водію електронного пільгового квитка «Соціальна карта Тернополянина».