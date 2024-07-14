Як ми повідомляли, на Тернопільщині автобус з паломниками потрапив у ДТП. Аварія сталася на автодорозі поблизу села Раковець Золотниківської громади Тернопільського району.

Повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію 102 близько 8 години ранку, передає Суспільне.

“За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. В автобусі перебувала 41 людина, яка їхала на Всеукраїнську прощу у Зарваницю. Наразі до лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється”, — йдеться в повідомленні поліції.

На місці події працювали поліціянти, медики та рятувальники. Травмованих доправили до Теребовлянської лікарні, розповів медичний директор закладу Богдан Куліковський.

“Станом на 11:25 до нас за допомогою звернулися 19 людей. З них 5 ми госпіталізували, решта ж може проходити лікування за місцем проживання. У більшості травмованих — переломи, зокрема ребер, кінцівок. Стан середньої важкості. Серед пасажирів була й дитина, це дівчинка 2011 року народження, яку ми перенаправили до Тернополя. Наразі ми сортуємо пацієнтів і надаємо їм усю необхідну допомогу”.

За інформацією речника поліції Тернопільської області Сергія Крети, автобус був зі Львівщини.

“На сьогоднішній момент до лікарень області доставлено близько 30-ти людей, які перебували в цьому автобусі. Єдине, що добре в цій ситуації, що люди не отримали важких травм, лише 2 людей з переломами різної важкості доправлені в лікарні, інші 28 людей мають незначні травми, їм надають медичну допомогу в кількох лікарнях — це Козова, Теребовля, Тернопіль та Бережани. Інші паломники, а саме 11 людей, які перебували в автобусі, себе добре почувають, їм надали можливість поїхати в Марійський духовний центр помолитися на прощі, на яку вони власне й їхали. Також на цей момент відомо, що автобус був організований у Львівській області, прочани всі практично з Львівщини, водій також із Бродів. Ми опитали водія, він сказав, що в автобусі сталася технічна несправність, можливо пов’язана з гальмівними колодками, ми все це будемо перевіряти в ході експертизи”.

Водій сильно не травмувався. У нього незначні забої тіла.

Також у поліції зазначили, що автобус не був перевантажений.

“Там є 42 місця, а був 41 пасажир. Ймовірно, що все ж таки технічна несправність була. Але, як я вже сказав, це покаже експертиза. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу, за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Оскільки тільки двоє людей мають переломи ключиці та руки, це, ймовірно, будуть тілесні ушкодження середньої важкості. Дорога на цій ділянці добра, відремонтована, оскільки щороку йде проща. Там є невеликий спуск, перешкод інших не було, автобус ні з ким не зіткнувся, ніхто інший у ДТП не потерпів”.

Кореспонденти Суспільного побували у Теребовлянській лікарні. Чергова лікарка медзакладу Надія Козарь каже, більшість пасажирів – з міст Радивилів і Броди.

“Пацієнтів доставляли з 8 до 10 ранку. Загалом доставили 20 людей. Вік пацієнтів різний: дитина 2011 року народження, люди 1957, 1959, 1973 років народження. Доставили їх у стані середньої важкості, в основному. 5 людей госпіталізували, дитину відправили в тернопільську обласну лікарню, 5 людей відмовилися від госпіталізації, всі інші — це амбулаторні пацієнти, які не потребують стаціонарного лікування. Люди були з переломами ребер, ключиці та плеча. Усі госпіталізовані лікуються в хірургічному та травматологічному відділеннях нашої лікарні”.

В Теребовлянській лікарні оглянули також водія. Там зазначають, що він був тверезим.