Крафтовий напій вирізняється яскравим ароматом і смаком хмелю. Його ознака — широкий спектр фруктових ноток. Пиво виготовляють як у великих масштабах, так і в маленьких броварнях. До складу входить незначна кількість барвників та консервантів, що максимально наближає його до оригінального смаку. Серед розмаїття сортів можна легко вибрати алкоголь на будь-які уподобання. Що треба врахувати під час купівлі — розглянемо нижче.

Критерії вибору

Важливим фактором вважають країну походження. Пропорції та склад інгредієнтів постійно змінювали, внаслідок чого було створено різноманітні сорти напою. Якщо ви в пошуках ідеального смаку та бажаєте замовити пиво ІПА, зверніть увагу на такі варіанти:

American IPA. Напій містить невелику кількість солоду, тому характеризується яскраво вираженим гірким посмаком. English IPA. Сорт популярний завдяки насиченим солодким акцентам. Вміст алкоголю може становити від 5 до 7,5%. Double IPA. Пиво зі складним гіркуватим смаком та ароматом хмелю. Відчуваються квіткові, трав’яні та карамельні нотки. Найкраще смакує з твердими сирами. Міцність становить 8–10%. Виділяють такі його підтипи: West Coast East Coast. Imperial IPA. Містить високий відсоток алкоголю — 11%. Вирізняється світлим забарвленням, приємним гармонійним ароматом. Belgian IPA. Солодкуватий напій з фруктовими нотками має широкий попит із 2000-х років. Відчувається яскравий запах банана, груші й гвоздики. Сорт вирізняється високою міцністю — 8%. Вибрати пиво цього сорту можна в маркеті важливих штук.

Що ще врахувати

Під час купівлі звертайте увагу не лише на різновид алкоголю, але й на пакування. Напій у склі найбільш популярний. У такому випадку відсутня взаємодія з металом, завдяки чому зберігаються смакові особливості та оригінальний аромат. Об’єм пляшок — 0,33 або 0,5 л. Але коштує така продукція дорожче. Сучасні броварні найчастіше вибирають бляшанки. Вони практичні та зручні в перевезенні. Перевага такого пакування — у відсутності взаємодії напою з киснем. Об’єм аналогічний — 0,33 та 0,5 л. Така форма підходить для відпочинку на природі, подорожі. Також важливо правильно підібрати закуски до крафтового пива. Наприклад, сорт Double поєднують із гострими та пряними стравами індійської кухні. А напій Mikki Brew Forest Fog вдало комбінується зі снеками, рибними та м’ясними закусками. Оригінальний смак West Coast найкраще розкривається з печеним м’ясом чи куркою, приготованими до хрусткої карамелізованої скоринки. Пиво з фруктовими відтінками можна поєднувати з рибою та солоними закусками. Під час подачі алкоголю пам’ятайте: гіркоту підкреслює солодка пряна їжа. Щоб її пом’якшити, напій вживають із солоними, кислими та жирними продуктами.