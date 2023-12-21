Однозначно сказати, який віскі найкращий, дуже складно. Кожен поціновувач напоїв має власний смак, на який орієнтується. Великий асортимент продукції, виготовленої в Шотландії, Ірландії, Канаді, США, Японії, Індії та інших країнах дозволяє споживачам знайти свій варіант як за смаком, так і за ціною.

Але як вибрати напій, коли робиш це вперше? Пропонуємо вашій увазі дев’ять популярних брендів віскі, придбавши продукцію яких ви точно не прогадаєте.

Bell’s

До складу купажованого скотчу входять солодовий і зерновий спирти. Виробник експортує власну продукцію в більше ніж сто країн світу. Найчастіше напої від шотландського виробника Беллс вживають у чистому вигляді. В їхньому смаку відчутні ноти горіхів, фруктів. В ароматі — прянощі й деревина.

Jack Daniel’s

Батьківщина напою — Сполучені Штати Америки. Найпопулярнішим серед споживачів є Old No.7. Смак класичного кукурудзяного напою сповнений нотами деревини. Відчутні в ньому й тони ванілі, ірису. В ароматі чутно карамель, тютюн, какао, горіх, сухофрукти.

Jameson

Класичний ірландський напій із насиченим бурштиновим кольором подається як дижестив. Тобто після основного прийому страв. Смак алкоголю м’який горіховий, із солодкими нотками. В ароматі присутні херес і ваніль.

Chivas Regal

Шотландський віскі є символом елегантного смаку. Саме його варто придбати для знайомства з цим видом алкоголю. Напій із витримкою дванадцять років бурштинового кольору має м’який вершковий смак. Пахне він вереском, медом і фруктами. Подавати Чівас Рігал варто після їжі. Можна разом із сигарою.

Dalmore

Віскі зі складним збалансованим смаком подається як аперитив або дижестив, з кавою, фруктами, десертами. Його смак сповнений відтінками кави, цитрусу, ванілі та кардамону. В ароматі відчутні чорнослив, марципан і шоколад.

Jim Beam

Ще один американський бурбон, який знаходиться серед лідерів напоїв. Виготовляється алкоголь на основі кукурудзяної сировини. У смаку прослідковуються ноти карамелі, деревини, відтінки вершків, ванілі.

Ballantine’s Finest

Рецепт приготування напою включає 4 види зернового спирту і 50 — солодового. Його смак — це баланс яблук, шоколаду і ванілі. У насиченому ароматі чути мед і прянощі.

Johnnie Walker

Виробник пропонує продукцію декількох сортів, більшість з яких належать до купажованих. На смакові властивості напоїв та їхній аромат впливають інгредієнти й виробнича технологія. При цьому в кожному варіанті відчувається яскраво виражений смак родзинок, шоколаду і молочної іриски.

Tullamore Dew

Напої виготовляються за особливою старовинною технологією. Одним із яскравих представників є Dew original, замовити який можна в магазині MAUDAU. Смак віскі включає мед, ноти ванілі, ячменю, хереса. Інтенсивний, але м’який букет розкривається поступово. Чудовий варіант для приготування коктейлів.