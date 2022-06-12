У магазинах змінили час продажу алкогольної продукції. Але йдеться тільки про відпуск покупцям пива. З десятого червня його можна придбати з 11.00 до 21.00.

Час продажу інших алкогольних та слабоалкогольних напоїв та вин залишився без змін – з 11.00 до 17.00. Відповідне рішення прийняли на засіданні місцевої комісії з питань ТЕБ та НС і затвердили на виконкомі міськради.

Часові обмеження встановлені для продажу алкогольних напоїв у торговельній мережі Тернопільської громади, за словами начальниці відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Галини Горєвої, призвели до збільшення порушень щодо продажу алкоголю у недозволений час. Це означає що його продають нелегально і не сплачуються надходження до бюджету громади.

Для того, щоб забезпечити стабільну роботу підприємств спиртової промисловості, підтримати місцевих товаровиробників, зменшити частку продажу нелегальної продукції, збільшити надходження до місцевого бюджету, а також беручи до уваги численні звернення суб’єктів господарювання, вирішили відновити продаж пива у торгівельній мережі ТМТГ до 21 години.

У закладах ресторанного господарства, як і раніше, продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин здійснюють з 11.00 до 21.00 з обов’язковою видачею касового чеку.

Заборонено продавати вищевказану продукцію працівникам у формі правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, територіальної оборони, Нацгвардії, інших воєнізованих формувань та особам зі зброєю.