У вирві може поміститися трактор: оприлюднили фото та відео з місця падіння збитих над Тернопільщиною ракет

Центр стратегічних комунікацій оприлюднив фото та відео з місця збитої російської ракети в Тернопільській області.

Як зазначають у Центрі, за зовнішніми ознаками решток можна припустити, що росіяни стріляли ракетами старої модифікації.

За інформацією Генштабу, одну із ракет вдалось знищити в районі відповідальності Повітряного командування «Центр», дві – у зоні відповідальності Повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України.

Раніше повідомлялось, що 14 червня Росія завдала низку ракетних ударів. ППО України збили три ракети, рештки яких впали на території Тернопільської, Хмельницької та Львівської областей.

Все на цю тему:

Бог оберігає: під час ракетних обстрілів у Чорткові дивом вціліла капличка. ВІДЕО

Наслідки ракетного обстрілу: усі, хто викладає фото чи відео, будуть вважатися коригувальниками вогню

Внаслідок ракетного обстрілу у Чорткові зруйновано будинок, де переховувалася від війни відома телеведуча

Будинки у Чорткові, які найбільше зруйновані вибухами, охороняють від мародерів

Внаслідок вибухів ракет у Чорткові пошкоджені будинки самотніх стареньких людей

Майже чотири сотні мешканців Чорткова заявили про пошкодження майна внаслідок ракетних обстрілів

Внаслідок ракетних ударів у Чорткові пошкоджені дві школи і дитячий садок. ФОТО

“Просто терор”: Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар по Чорткову. ВІДЕО

Потрощені автомобілі, будинки без вікон і… дитячий майданчик: моторошні кадри з Чорткова. ВІДЕО

Було чотири ракети: внаслідок удару по Чорткову поранено понад два десятки людей. ВІДЕО

Війна наздогнала їх тут: внаслідок ракетного обстрілу на Тернопільщині постраждала дитина з Харкова

Було чотири ракети: внаслідок удару по Чорткову поранено понад два десятки людей. ВІДЕО

Всю ніч надавали допомогу: внаслідок ракетного удару по Тернопільщині постраждали діти

Почув гул і побачив крилату ракету: депутат став свідком удару по Тернопільщині

Під час повітряної тривоги на Тернопільщині пролунали вибухи. ОНОВЛЕНО