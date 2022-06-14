Наслідки ракетного обстрілу: усі, хто викладає фото чи відео, будуть вважатися коригувальниками вогню

Як ми повідомляли, сьогодні окупанти знову здійснили ракетний удар по Тернопільщині. На щастя, цього разу наші сили протиповітряної оборони спрацювали на “відмінно” – жодна з ракет не досягла цілі. Жертв і постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Про це повідомили сьогодні на брифінгу представники Ради оборони області.

“Було збито ряд ракет… Останнім часом, коли звучить загроза – це чисті прильоти у Тернопільську область. Тому не ігноруйте і шукайте безпечні місця”, – наголосив на брифінгу голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

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Він також зазначив, що, за рішенням Ради оборони, усі громадяни, котрі виставляють фото чи відео, що стосуються ракетних ударів, будуть вважатися коригувальниками вогню з відповідними правовими наслідками.

“Я звертаюсь до всіх людей, хто виставляє фото, відео. Ви стаєте коригувальниками вогню. Таким чином ви надаєте ворогу інформацію, чи він влучив, чи ні, і він може здійснити ще один ракетний удар. Тому на Раді оборони було прийнято рішення, що всі відео та фото з місць обстрілів, уламків ракет, місць падіння – будуть трактуватися як коригування вогню і допомога ворогу”, – зазначив Володимир Труш.

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Він також закликав орієнтуватися тільки на офіційні джерела інформації.

Начальник управління Національної поліції у Тернопільській області Олександр Богомол наголосив, що не варто наближатися до місць, де впали ракети чи їх уламки, оскільки вони можуть містити в собі хімічні речовини, небезпечні для людей. Зокрема, такі речовини зазвичай містяться у ракетному паливі. Вплив небезпечної “хімії” уже відчули на собі правоохоронці, котрі працювали у місцях “прильотів” на Тернопільщині.

Черговий факт обстрілу рашистами території області розслідує слідчо-оперативна група.