Як ми повідомляли, сьогодні окупанти знову здійснили ракетний удар по Тернопільщині. На щастя, цього разу наші сили протиповітряної оборони спрацювали на “відмінно” – жодна з ракет не досягла цілі. Жертв і постраждалих внаслідок обстрілу немає.
Про це повідомили сьогодні на брифінгу представники Ради оборони області.
“Було збито ряд ракет… Останнім часом, коли звучить загроза – це чисті прильоти у Тернопільську область. Тому не ігноруйте і шукайте безпечні місця”, – наголосив на брифінгу голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.
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Він також зазначив, що, за рішенням Ради оборони, усі громадяни, котрі виставляють фото чи відео, що стосуються ракетних ударів, будуть вважатися коригувальниками вогню з відповідними правовими наслідками.
“Я звертаюсь до всіх людей, хто виставляє фото, відео. Ви стаєте коригувальниками вогню. Таким чином ви надаєте ворогу інформацію, чи він влучив, чи ні, і він може здійснити ще один ракетний удар. Тому на Раді оборони було прийнято рішення, що всі відео та фото з місць обстрілів, уламків ракет, місць падіння – будуть трактуватися як коригування вогню і допомога ворогу”, – зазначив Володимир Труш.
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Він також закликав орієнтуватися тільки на офіційні джерела інформації.
Начальник управління Національної поліції у Тернопільській області Олександр Богомол наголосив, що не варто наближатися до місць, де впали ракети чи їх уламки, оскільки вони можуть містити в собі хімічні речовини, небезпечні для людей. Зокрема, такі речовини зазвичай містяться у ракетному паливі. Вплив небезпечної “хімії” уже відчули на собі правоохоронці, котрі працювали у місцях “прильотів” на Тернопільщині.
Черговий факт обстрілу рашистами території області розслідує слідчо-оперативна група.