Як ми повідомляли, увечері 11 червня російські окупанти ракетами обстріляли Чортків у Тернопільській області.

Ця новина “вибила з себе” відому українську ведучу та блогерку Машу Єфросиніну, пише сайт 0352.ua, адже на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона залишалася там на ночівлю.

Незнайомі люди надали прихисток Маші, її дітям та друзям. А нині будинок, який здавався їм раніше безпечним, зруйнований.

“Зруйнована та будівля, де дали нам прихисток. Нас годували малознайомі нам люди. І тоді той Чортків здавався безпечним місцем. Це була перша наша ночівля, коли ми їхали шоковані з дітьми в нікуди з однією валізою. Нас було 13 людей, нас годували, поїли чаєм, і воно тепер зруйновано”, – емоційно розповіла Маша “Сніданку з 1+1”.

Як зазначила ведуча, вона просто ненавидить окупантів за те, що вони приносять лише біль, страждання та руйнування.

“Я вже задихаюся від ненависті та болю за те, що ніяк не скінчиться цей терор”, – додала Єфросиніна.

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