Будинки у Чорткові, які найбільше зруйновані вибухами, охороняють від мародерів

Робочі групи продовжують обстежувати будинки Чорткова, котрі постраждали внаслідок вибуху у суботу, 11 червня.

Про це повідомляє Чортківська міська рада.

Станом на 13:00 13 червня групи провели попереднє візуальне обстеження 55 об’єктів цивільної інфраструктури. Серед них пошкодження зафіксували у:

37 багатоквартирних будинках;

11 об’єктів підприємницької діяльності;

4 приватних будинках;

3 навчальних закладах.

Найбільше комісія фіксує пошкодження вікон, віконних та балконних конструкцій, вхідних та міжкімнатних дверей. В деяких будівлях також є пошкодження покрівлі.

Варто зазначити, що працівники комунальних підприємств вже другий день поспіль допомагають мешканцям ліквідовувати наслідки обстрілів – прибирають розбите скло, будівельне сміття, заклеюють вікна тимчасовою плівкою.

Окрім того, продовжується детальне обстеження чотирьох багатоквартирних будинків, що отримали найсерйозніші пошкодження з подальшим відселенням мешканців.

У міськраді зазначають, що аби запобігти мародерству, ці будинки будуть охороняти.

Читайте на цю тему:

Внаслідок вибухів ракет у Чорткові пошкоджені будинки самотніх стареньких людей

Майже чотири сотні мешканців Чорткова заявили про пошкодження майна внаслідок ракетних обстрілів

Внаслідок ракетних ударів у Чорткові пошкоджені дві школи і дитячий садок. ФОТО

“Просто терор”: Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар по Чорткову. ВІДЕО

Потрощені автомобілі, будинки без вікон і… дитячий майданчик: моторошні кадри з Чорткова. ВІДЕО

Було чотири ракети: внаслідок удару по Чорткову поранено понад два десятки людей. ВІДЕО

Війна наздогнала їх тут: внаслідок ракетного обстрілу на Тернопільщині постраждала дитина з Харкова

Було чотири ракети: внаслідок удару по Чорткову поранено понад два десятки людей. ВІДЕО

Всю ніч надавали допомогу: внаслідок ракетного удару по Тернопільщині постраждали діти

Почув гул і побачив крилату ракету: депутат став свідком удару по Тернопільщині

Під час повітряної тривоги на Тернопільщині пролунали вибухи. ОНОВЛЕНО