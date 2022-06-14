Робочі групи продовжують обстежувати будинки Чорткова, котрі постраждали внаслідок вибуху у суботу, 11 червня.
Про це повідомляє Чортківська міська рада.
Станом на 13:00 13 червня групи провели попереднє візуальне обстеження 55 об’єктів цивільної інфраструктури. Серед них пошкодження зафіксували у:
37 багатоквартирних будинках;
11 об’єктів підприємницької діяльності;
4 приватних будинках;
3 навчальних закладах.
Найбільше комісія фіксує пошкодження вікон, віконних та балконних конструкцій, вхідних та міжкімнатних дверей. В деяких будівлях також є пошкодження покрівлі.
Варто зазначити, що працівники комунальних підприємств вже другий день поспіль допомагають мешканцям ліквідовувати наслідки обстрілів – прибирають розбите скло, будівельне сміття, заклеюють вікна тимчасовою плівкою.
Окрім того, продовжується детальне обстеження чотирьох багатоквартирних будинків, що отримали найсерйозніші пошкодження з подальшим відселенням мешканців.
У міськраді зазначають, що аби запобігти мародерству, ці будинки будуть охороняти.
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