Бог оберігає: під час ракетних обстрілів у Чорткові дивом вціліла капличка. ВІДЕО

У суботу, 11 червня, увечері рашисти обстріляли ракетами Чортків на Тернопільщині. Внаслідок потужних вибухів пошкоджені житлові будинки, автомобілі та інше майно. Постраждали понад два десятки людей.

При цьому дивом вціліла капличка, яка розташована зовсім близько до місця, де впали ракети. Такий цікавий факт зауважив начальник управління Національної поліції у Тернопільській області Олександр Богомол. Про це він сказав вчора на брифінгу представників Ради оборони області.

“В Чорткові стоїть капличка, намолена видно. Навколо неї три вибухи, а капличка ціла залишилася!”.

Він також зазначив, що потерпілих могло бути набагато більше. Але, за збігом обставин, у той злощасний вечір пішов дощ, тож люди перебували у будинках, а не на вулиці. Завдяки цьому жертв серед мешканців немає.

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Про те, що наслідки вибухів могли бути набагато плачевніші, заявив і голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. Уникнути гіршого вдалося завдяки дисциплінованості чортків’ян – багато з них після сигналу повітряної тривоги пішли в укриття.

“Насправді у Чорткові могло бути набагато більше жертв. У десятки, сотні разів. Просто є інформація, що за десять хвилин до удару величезна кількість людей залишили свої приміщенні і пішли в укриття”, – зазначив Володимир Труш.

Тож представники влади вкотре просять громадян не нехтувати сигналами тривоги і негайно іти в укриття.

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